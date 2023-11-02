Продажи дизельного топлива на СПбМТСБ в октябре выросли на 12% к сентябрю

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объемы продаж дизельного топлива и бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в октябре выросли к сентябрю на 12% и 9,5% соответственно, свидетельствуют данные СПбМТСБ.

Так, в октябре было реализовано 1,419 млн тонн дизельного топлива против 1,262 млн тонн в сентябре. Структура продаж продолжает меняться с приближением зимы. Так, в октябре было продано 472 тысячи тонн летнего ДТ (снижение на 41,6% к сентябрю); 420 тысяч тонн - зимнего (рост в 2,1 раза); 393 тысячи тонн - межсезонного (рост на 65,4%), 134 тысячи тонн - арктического (рост на 22,5%).

Продажи автобензина составили 944 тысячи тонн против 862 тысяч тонн в сентябре. Объем реализации Аи-92 вырос на 22,1%, до 611 тысяч тонн, Аи-95 - снизился на 8,6%, до 324 тысяч тонн.

Общий объем реализации нефтепродуктов в октябре составил 2,87 млн тонн против 2,7 млн тонн в августе.

За десять месяцев 2023 года на СПбМТСБ было реализовано 24,911 млн тонн нефтепродуктов, что на 5,6% больше аналогичного периода 2022 года. Оборот в денежном выражении достиг 1,29 трлн рублей, что на 12,2% больше показателя прошлого года.

Дизтоплива продано 11,83 млн тонн - рост на 6,9%. Из них 7,23 млн тонн - летнего ДТ (снижение на 1,2%), 2,06 млн тонн - зимнего (увеличение на 14,3%), 1,648 млн тонн - межсезонного (рост на 30,5%), 891 тысяча тонн - арктического (рост на 29,5%).

Бензинов реализовано 7,744 млн тонн (снижение на 4,8%). Продажи Аи-92 составили 4,742 млн тонн (снижение на 7,8%), Аи-95 - 2,937 млн тонн (рост на 0,7%).

Авиакеросина за отчетный период продано 1,415 млн тонн (рост на 30,4%), сжиженных углеводородных газов - 1,982 млн тонн (увеличение на 29,9%), топочного мазута - 1,461 млн тонн (рост на 5,7%).

Объемы продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2022 году составили 29,13 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,8%. Бензинов было продано 9,88 млн тонн (рост на 1%), дизельного топлива - 13,67 млн тонн (рост на 18,9%).