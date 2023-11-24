Банк "Авангард" отозвал иск к ГТЛК после выплаты пропущенных купонов по евробондам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Авангард" отозвал иск к "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), связанный с выплатами по евробондам с погашением в 2024 году, сообщил ответчик.

Банк в июне этого года обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, по месту регистрации ГТЛК, с требованием взыскать с компании невыплаченный процентный доход в сумме $384,4 тыс. по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Иск отозван в связи с оплатой ГТЛК купонного дохода по еврооблигациям от 31 мая 2022 года и 30 ноября 2022 года, сообщила лизинговая компания.

"Считаем, что предпринимаемые нами мероприятия по обслуживанию долга в российском периметре и замещению еврооблигаций качественно скажутся на наших перспективах на рынке капитала", - заявил первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников, слова которого приводятся в сообщении.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года. Компания сообщила, что перед началом замещения выплатит держателям все пропущенные купоны за период с апреля 2022 года по май 2023 года, 2 ноября средства были перечислены в Национальный расчетный депозитарий. Общую сумму выплат ГТЛК оценивала более чем в $84 млн.

Ситуация с выплатами по евробондам ГТЛК стала одной из самых сложных для российского рынка. До недавнего времени компания оставалась одной из немногих, кто не решил вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций. Большинство российских заемщиков с середины прошлого года платят держателям в РФ в рублях через НРД или обменивают евробонды на замещающие локальные облигации - оба эти варианта осуществления выплат были предусмотрены указом президента от 5 июля 2022 года.

Держатели евробондов ГТЛК обращались за разъяснениями в Минфин и ЦБ РФ, а президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в начале февраля направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову просьбу принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям, рассказывали ранее источники "Интерфакса". Ряд инвесторов инициировали судебные разбирательства против ГТЛК, среди тех, кто подал иски, – УК "Первая" (ранее называлась "Сбер Управление активами"), банк "РЕСО кредит", "НС банк", СК "Росгосстрах жизнь", а также группа физических и юридических лиц (этот иск рассматривался как коллективный).