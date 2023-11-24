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Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития банка на 2024-2026 годы, сообщила пресс-служба кредитной организацией. Ключевой стратегический приоритет банка - сохранение устойчивой бизнес-модели.

"Банк повышает стратегическую цель по рентабельности капитала по МСФО на горизонте новой стратегии до +18%. Кроме этого, в стратегии обозначен рост кредитного портфеля до 900 млрд рублей на конец 2026 года", - говорится в сообщении.

При этом банк сконцентрируется на IT-трансформации, в частности, на фоне приостановки работы и прекращении новых продаж в России со стороны ведущих мировых производителей ПО и оборудования.

"Основной задачей станет перевод существенной части IT-систем на независимую микросервисную архитектуру, open source-технологии и отечественное программное обеспечение и технологии. При этом на фоне масштабной трансформации IT в приоритете остается сохранение качественного цифрового сервиса для клиентов банка", - сообщает банк.

Набсовет также подтвердил стратегию развития управления капиталом, в рамках которой сохраняются планы по выплате дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО.

"Банк будет поддерживать сильную позицию по капиталу, сохраняя уровень достаточности основного капитала не менее 12% (РСБУ), а также продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира "не менее 20% чистой прибыли по МСФО" согласно действующей дивидендной политике", - говорится в сообщении.

Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 36,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября 2023 года банка составил 660,3 млрд рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с 1 января.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 9 месяцев 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
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