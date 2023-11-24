Доходность гособлигаций США растет в ходе укороченной сессии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США растет вслед за доходностью европейских госбондов на опасениях по поводу высоких процентных ставок.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,475%. Показатель для 2-летних бумаг повысился на 4,2 б.п., до 4,938%, 30-летних облигаций - на 6,1 б.п, до 4,603%.

В четверг торги гособлигациями США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу сессия будет укороченной и завершится в 22:00 по Москве.

"В последние несколько недель наблюдалось довольно сильное снижение доходности, и сегодня рынок взял паузу", - отметил инвестиционный директор Moneyfarm Ричард Флакс.

По его словам, в экономике США проявляется разрыв между сильными объективными статданными, включая данные о росте ВВП и безработице, и довольно слабыми субъективными данными, включая настроения участников рынка.

Тем временем инвесторы видят практически 100%-ную вероятность сохранения ключевой ставки на прежнем уровне на декабрьском и январском заседаниях ФРС, по данным CME FedWatch.