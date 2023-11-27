"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

Эта новость вызвала обрушение котировок компании на 35%

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

"СПБ биржа" не подавала документы на банкротство. "СПБ биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", - говорится в заявлении.

Так компания отреагировала на сообщения СМИ о том, что в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы сообщили "Интерфаксу", что на данный момент заявление аппаратом судьи не принято. "В ближайшее время аппарат получит заявление и сможет дать информацию по данному делу", - добавили там.

Новость уже вызвала обвал котировок "СПБ биржи" почти на 35%, до 63,8 рубля за бумагу, но затем произошла коррекция и к 10:30 по Москве ценовые потери сократились до 7,4% (90,8 рубля за штуку).

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" в период с 10:30 до 11:00 в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

2 ноября "СПБ биржа" попала под блокирующие санкции OFAC Минфина США.

"СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.