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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

Эта новость вызвала обрушение котировок компании на 35%

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

"СПБ биржа" не подавала документы на банкротство. "СПБ биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", - говорится в заявлении.

Так компания отреагировала на сообщения СМИ о том, что в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы сообщили "Интерфаксу", что на данный момент заявление аппаратом судьи не принято. "В ближайшее время аппарат получит заявление и сможет дать информацию по данному делу", - добавили там.

Новость уже вызвала обвал котировок "СПБ биржи" почти на 35%, до 63,8 рубля за бумагу, но затем произошла коррекция и к 10:30 по Москве ценовые потери сократились до 7,4% (90,8 рубля за штуку).

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" в период с 10:30 до 11:00 в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

2 ноября "СПБ биржа" попала под блокирующие санкции OFAC Минфина США.

"СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

СПБ биржа Мосбиржа Арбитражный суд Москвы США
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