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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ЦБ прорабатывает с Мосбиржей план для минимизации рисков на случай санкций

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Банк России прорабатывает с "Московской биржей" алгоритм действий на случай введения санкций, который уменьшит риски для участников рынка, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью "Известиям".

"Нет, не будет. Мы всегда анализируем риски новых санкций. И здесь для нас самое главное - иметь план действий на случай, если этот сценарий реализуется. Мы прорабатываем с Мосбиржей план, который минимизирует риски для участников", - сказала Данилова, отвечая на вопрос, будет ли введение санкций против Мосбиржи угрозой финансовой стабильности.

В начале ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список "СПБ биржу". После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Сейчас биржа совместно с юридическими консультантами прорабатывает сценарии разблокировки клиентских активов.

Инфраструктурный риск, реализовавшийся в результате санкций против "СПБ биржи", напрямую ударил в основном по квалифицированным инвесторам, так как неквалы фактически не могли покупать иностранные акции, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis. Отвечая на вопрос о готовности Мосбиржи к санкционным рискам, Набиуллина тогда отметила, что ЦБ постоянно оценивает риски финансовой инфраструктуры, моделирует ситуации и принимает меры, чтобы превентивно их снижать

Елизавета Данилова Минфин Эльвира Набиуллина ЦБ
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