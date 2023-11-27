Источник узнал, что суд не принял заявление о банкротстве "СПБ биржи"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы вернет заявление о банкротстве "СПБ биржи", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

В пресс-службе "СПБ биржи" в понедельник заявили, что торговая площадка не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

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