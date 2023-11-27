Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Источник узнал, что суд не принял заявление о банкротстве "СПБ биржи"

Источник узнал, что суд не принял заявление о банкротстве "СПБ биржи"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы вернет заявление о банкротстве "СПБ биржи", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

В пресс-службе "СПБ биржи" в понедельник заявили, что торговая площадка не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Новость дополняется

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефти" разрешили самой определять перечень раскрываемой информации

Путин одобрил передачу активов Caterpillar компании бывших топ-менеджеров Сбера

ЦБ РФ с января возобновит регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

ЦБ РФ с января возобновит регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

Цена золота достигла максимума за шесть месяцев

Апелляция оставила в силе возврат в пользу РФ 96,9% акций "Метафракс Кемикалс"

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

"Газпром" сообщил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" сообщил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Новак заявил, что РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });