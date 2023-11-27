"СПБ биржа" потребовала расследовать подложное заявление о ее банкротстве

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента c заявлением о ее банкротстве, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

"СПБ биржа в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве", - говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее в понедельник "СПБ биржа" заявляла, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Арбитражный суд Москвы в регистрации заявления о банкротстве СПБ биржи отказал из-за ненадлежащего оформления документов и нарушение процедуры подачи иска.

"Мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям", - добавляется в сообщении биржи.