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Арбитражный суд Москвы решил вернуть заявление о банкротстве "СПБ биржи"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 ноября принял решение о возвращении заявления о признании банкротом "СПБ биржи", сообщается в картотеке суда.

В карточке дела также отражена информация о ходатайстве самой "СПб биржи" - она запросила "материалы дела".

Ранее сообщалось, что в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). Пресс-служба "СПБ биржи" 27 ноября заявила, что торговая площадка не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием. В тот же день пресс-служба Арбитражного суда сообщила, что поступившее заявление о банкротстве будет возвращено в связи с тем, что "заявителем не соблюден досудебный порядок".

СПБ биржа Москва
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