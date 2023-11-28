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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

"Трансконтейнер" увеличил квартальную чистую прибыль на 35%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО в третьем квартале 2023 года выросла на 35% в годовом измерении и составила 4,709 млрд рублей, говорится в отчете компании.

За 9 месяцев 2023 года чистая прибыль компании составила 19,378 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Выручка компании в третьем квартале достигла 49,733 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем годом ранее. В январе-сентябре выручка составила 150,72 млрд рублей по сравнению со 125,918 млрд рублей годом ранее

Показатель EBITDA в третьем квартале увеличился на 21% до 10,693 млрд рублей, за девять месяцев EBITDA повысилась с 27,536 млрд рублей до 35,662 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ, собственник парка контейнеров из 141 тысячи единиц вместимостью около 219 тысяч TEU и 40 тысяч фитинговых платформ. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Трансконтейнер ГК "Дело"
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