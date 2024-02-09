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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Capex "Трансконтейнера" в 2024 году может превысить 21 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Капитальные затраты ПАО "Трансконтейнер" (актив группы "Дело") в 2024 году планируются на уровне более 21 млрд рублей, сообщил первый вице-президент компании Валерий Веремеев на форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

"В этом году собираемся инвестировать больше 21 млрд рублей", - сказал он.

Топ-менеджер в ходе выступления также привел прогноз роста рынка контейнерных ж/д перевозок в России. По его словам, в 2024 году перевозки контейнеров могут составить 8 млн TEU (в 2023 году - 7,3 млн TEU). На горизонте до 2030 года перевозки могут вырасти еще на 2 млн, до 10 млн TEU.

Дело Трансконтейнер Валерий Веремеев
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