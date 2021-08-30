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Полугодовая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО выросла почти на 55%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО выросла на 54,8% в годовом измерении, до 9,204 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка "Трансконтейнера" увеличилась на 45,3%, до 66,129 млрд рублей, EBITDA - на 59,1%, до 16,178 млрд рублей, рентабельность по ней от скорректированной выручки - с 56,9% до 57,9%.

Положительную динамика финансовых результатов оператор объясняет "адаптацией бизнеса к изменениям рыночной конъюнктуры". "На фоне сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией коронавируса, объем контейнерных перевозок компании увеличился до 1,282 млн TEU, что на 16% выше результата I полугодия 2020 г. В совокупности с контролем расходов это позволило продемонстрировать рост финансовых показателей", - говорится в сообщении компании.

"Развитие производственных активов, оптимизация управления вагонным и контейнерным парком, а также внедрение новых технологий и бизнес-решений позволяют усиливать позиции на рынке", - отметил через пресс-службу вице-президент "Трансконтейнера" по экономике и финансам Павел Скачков.

Соответствующее чистого долга и EBITDA составило 3,6.

Трансконтейнер коронавирус

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