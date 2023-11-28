ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ЛДПР планирует провести свой предвыборный съезд в середине декабря, заявил председатель партии Леонид Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"19-го проведем съезд", - сказал он и добавил, что съезд пройдет в Москве.

Ранее в этот день лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предвыборный съезд компартии пройдет 23 декабря.

Президиум Генсовета "Единой России" еще 10 ноября решил, что предвыборный съезд партии пройдет 17 декабря.

Согласно законодательству, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.