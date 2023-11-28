Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ЛДПР планирует провести свой предвыборный съезд в середине декабря, заявил председатель партии Леонид Слуцкий, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"19-го проведем съезд", - сказал он и добавил, что съезд пройдет в Москве.

Ранее в этот день лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что предвыборный съезд компартии пройдет 23 декабря.

Президиум Генсовета "Единой России" еще 10 ноября решил, что предвыборный съезд партии пройдет 17 декабря.

Согласно законодательству, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.

ЛДПР Леонид Слуцкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД РФ раскрыло крупную сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

Прокурор попросил 12 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Зюганов сообщил, что Совфед 13 декабря объявит о выборах президента РФ

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

Оперштаб отметил рост заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на треть

В десяти муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС после шторма

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });