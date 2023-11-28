Предвыборный съезд КПРФ состоится 23 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Съезд ЦК КПРФ состоится в декабре, сообщил руководитель партии Геннадий Зюганов.

"Наш предвыборный съезд состоится 23 декабря", - сказал Зюганов во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что КПРФ пойдет на выборы "командой", которая показывает реальный пример, как можно руководить регионами.

Согласно действующему избирательному законодательству РФ, выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.