Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт риса с 1 января по 30 июня 2024 г.

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает установить запрет на вывоз риса из РФ на период с 1 января по 30 июня 2024 года, продлив тем самым на полгода действующее ограничение.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Запрет касается риса (код 1006 единой ТН ВЭД ЕАЭС) и рисовой крупы (код 1103 19 500 0 единой ТН ВЭД). Он не будет распространяться на поставки риса в страны ЕАЭС.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года. Это ограничение действовало по 31 декабря 2022 года, затем было продлено с 1 января по 30 июня 2023 года и с 1 июля по 31 декабря 2023 года.