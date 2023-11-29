Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 19 руб. на акцию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров о выплате по итогам девяти месяцев этого года дивидендов в размере 19 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Таким образом, общая сумма составит 1,669 млрд рублей.

Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года.

В этом году компания выплатила дивиденды по итогам первого квартала в размере 10 рублей на акцию (общая сумма 878 766 490 рублей. За первое полугодие дивиденды составили 16 рублей на акцию (1 406 026 384 рубля).

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию.

Основными владельцами компании (по 24,9%) являются ее гендиректор Илья Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры". 22% принадлежит брату губернатора Московской области Максиму Воробьеву. ООО "Си-Эф-Си прямые инвестиции" принадлежит 8,4%.

В конце июня этого года ПАО "Инарктика" объявило о запуске программы выкупа акций объемом до 1 млрд рублей. Он осуществляется через "дочку" - ООО "Инарктика СЗ". Buyback будет длиться до тех пор, пока компания не реализует выкуп на эту сумму.

Как сообщал на телефонной конференции в конце августа CFO компании Андрей Баранов, к тому времени в рамках buyback "Инарктика" выкупила акции на 50-52 млн рублей. Он уточнял "Интерфаксу", что покупка идет с рынка регулярно, небольшими лотами. "Средняя цена совершенных сделок - в районе 700+ рублей за акцию", - говорил он.

Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.

Компания также объявила SPO, планирует привлечь около 3 млрд рублей.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании в первом полугодии этого года упала на 10%, до 12,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 24%, до 2,8 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 49% против 58% год назад. Чистая прибыль выросла на 4%, до 8,6 млрд рублей.

В 2022 году компания реализовала 25,6 тыс. тонн рыбы (24,5 тыс. тонн в Мурманской области, 1,1 тыс. тонн - в Карелии) против 27,9 тыс. тонн в 2021 году. В первом полугодии этого года реализация снизилась до 13,68 тыс. тонн с 15,745 тыс. тонн за аналогичный период 2022 года.