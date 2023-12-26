"Инарктика" назначила двух заместителей гендиректора

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели, назначило двух заместителей генерального директора.

Заместителем генерального директора по экономике и финансам стал Михаил Марков, сказано в пресс-релизе компании. Он будет отвечать за стратегическое планирование, бюджетирование, финансовый контроль, организацию управленческого и бухгалтерского учета, а также за финансирование и M&A. Ранее Марков занимал должность руководителя направления инвестиций и сопровождения сделок.

Возглавлявший финансовый блок Андрей Баранов в должности заместителя генерального директора будет заниматься оптимизацией бизнес-процессов, совершенствованием организационной структуры, повышением эффективности, ИТ. Он также продолжит курировать IR-направление.

Как заявил через пресс-службу гендиректор компании Илья Соснов, новые назначения обусловлены ростом бизнеса и расширением географической представленности. "Мы работаем уже в семи регионах России, нам важно унифицировать и автоматизировать бизнес-процессы, а также интегрировать новые бизнес-направления", - сказал он.

Марков работает в "Инарктике" с 2019 года. До этого работал в компании Qiwi, в инвестиционных подразделениях ПАО "Промсвязьбанк", Минфина РФ, ООО "Инфраструктурные инвестиции РВК".

Баранов возглавлял финансовый блок "Инарктики" с 2018 года. Ранее занимал руководящие должности в компаниях "СИБУР", "Русской рыбопромышленной компании".

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тысячи тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Цель компании - в ближайшие 5-7 лет увеличить выращивание рыбы до 60 тысяч тонн в год.