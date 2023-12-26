Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

"Инарктика" назначила двух заместителей гендиректора

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели, назначило двух заместителей генерального директора.

Заместителем генерального директора по экономике и финансам стал Михаил Марков, сказано в пресс-релизе компании. Он будет отвечать за стратегическое планирование, бюджетирование, финансовый контроль, организацию управленческого и бухгалтерского учета, а также за финансирование и M&A. Ранее Марков занимал должность руководителя направления инвестиций и сопровождения сделок.

Возглавлявший финансовый блок Андрей Баранов в должности заместителя генерального директора будет заниматься оптимизацией бизнес-процессов, совершенствованием организационной структуры, повышением эффективности, ИТ. Он также продолжит курировать IR-направление.

Как заявил через пресс-службу гендиректор компании Илья Соснов, новые назначения обусловлены ростом бизнеса и расширением географической представленности. "Мы работаем уже в семи регионах России, нам важно унифицировать и автоматизировать бизнес-процессы, а также интегрировать новые бизнес-направления", - сказал он.

Марков работает в "Инарктике" с 2019 года. До этого работал в компании Qiwi, в инвестиционных подразделениях ПАО "Промсвязьбанк", Минфина РФ, ООО "Инфраструктурные инвестиции РВК".

Баранов возглавлял финансовый блок "Инарктики" с 2018 года. Ранее занимал руководящие должности в компаниях "СИБУР", "Русской рыбопромышленной компании".

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тысячи тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Цель компании - в ближайшие 5-7 лет увеличить выращивание рыбы до 60 тысяч тонн в год.

Qiwi СИБУР Инарктика Михаил Марков Андрей Баранов Илья Соснов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин собрал windfall tax на 5% больше ожиданий

"Роснано" погасило облигации на 10 млрд рублей без госгарантии

"Кубышка" Сургутнефтегаза за III квартал могла вырасти до 5,8 трлн рублей

Президент РФ продлил антикризисные корпоративные меры на 2024 год

Президент РФ продлил антикризисные корпоративные меры на 2024 год

От бывшего собственника завода "Исеть" потребовали возмещения 658 млн рублей убытков

Поставки свинины из РФ в Китай могут начаться уже в январе 2024 года

Поставки свинины из РФ в Китай могут начаться уже в январе 2024 года

Инвестиции нерезидентов в ОФЗ снизились в ноябре на 1 млрд рублей

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

Банкротство кондитера Коркунова продлено до апреля 2024 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });