Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Чистая прибыль SFI по МСФО за девять месяцев выросла почти в четыре раза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам девяти месяцев 2023 года получил чистую прибыль на уровне 16,6 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Прибыль на акцию увеличилась до 348,92 рубля с 90,02 рубля годом ранее.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход составили 28,7 млрд рублей против 10,2 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года.

Активы холдинга за девять месяцев выросли до 290,9 млрд рублей с 229,9 млрд рублей на конец прошлого года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,9% - другим акционерам (в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении).

Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".

SFI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Портфель займов микрофинансовых организаций за 9 месяцев вырос на 16%

ВС РФ решил, что банки не вправе устанавливать для клиентов заградительные тарифы

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024 года

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен до марта 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });