Чистая прибыль SFI по МСФО за девять месяцев выросла почти в четыре раза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам девяти месяцев 2023 года получил чистую прибыль на уровне 16,6 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Прибыль на акцию увеличилась до 348,92 рубля с 90,02 рубля годом ранее.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход составили 28,7 млрд рублей против 10,2 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года.

Активы холдинга за девять месяцев выросли до 290,9 млрд рублей с 229,9 млрд рублей на конец прошлого года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,9% - другим акционерам (в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении).

Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".