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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Мосбиржа зарегистрировала облигации Segezha на 5 млрд рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Сегежа групп" серии 003P-03R со сроком обращения 2,75 года и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-87154-H-003P.

Как сообщалось ранее, компания планирует 1 декабря провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 003P-03R объемом 5 млрд рублей.

Ставки купонов будут переменные и квартальные. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред не выше 380 б.п.

Организатором выступит "ВТБ Капитал". Техразмещение предварительно запланировано на 6 декабря.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на 68,2 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

Segezha Group – вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".

Мосбиржа Segezha
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