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Ставки по ипотеке в США обновили минимум за 10 недель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 24 ноября, опустился на 4 базисных пункта и достиг минимума за десять недель, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,37%. С начала месяца показатель упал на 49 б.п.

Год назад ставка равнялась 6,49%, два года назад - 3,31%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 0,3% после роста на 3% неделей ранее. Показатель растет уже четыре недели кряду после падения до минимумов за 28 лет в конце октября.

США MBA
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