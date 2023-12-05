Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Продажи продовольствия в Британии в декабре впервые превысят 13 млрд фунтов

Рост продаж поддержит инфляция, считают аналитики

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В декабре 2023 года продажи продовольствия в Великобритании впервые превысят 13 млрд фунтов стерлингов ($16,4 млрд), прогнозирует консалтинговая компания Kantar.

В связи с Рождеством потребители в декабре покупают в среднем на 10% больше товаров, чем обычно, однако в 2023 году рост также поддержит инфляция, отмечает компания.

"Все идет к тому, что в это Рождество расходы на кассах супермаркетов установят новый рекорд", - говорится на ее сайте.

Пик активности покупателей, как ожидается, придется на пятницу, 22 декабря.

Стоимость рождественского ужина на четырех персон в этом году выросла лишь на 1,3% (до 31,71 фунта), тогда как общий уровень цен на продукты питания в ноябре повысился на минимальные с июля 2022 года 9,1% в годовом выражении против 9,7% в октябре, по данным Kantar. Это подчеркивает, насколько высока конкуренция между ритейлерами за рождественского покупателя, пишет компания.

Более того, некоторые компоненты ужина подешевели: брюссельская капуста - на 4,3%, игристое вино - на 5,9%, рождественский пудинг - на 2,4%. Вместе с тем цены на клюквенный соус подскочили на 26,5%, морковь - на 12,8%. Картофель подорожал на 7,7%, замороженная индейка - на 3,1%, гранулы для приготовления подливки - на 4%, пастернак - на 3,3%, цветная капуста - на 3,9%.

За четыре недели до 26 ноября реализация продуктов питания в Британии выросла на 6,3%, до 11,7 млрд фунтов. Доля товаров, проданных в рамках промоакций, достигла максимальных более чем за два года 28,4%. Продажи собственных торговых марок супермаркетов выросли на 6,4%, остальных брендов - на 6,5%.

Великобритания Kantar
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Доллар поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября

Поправки о праве президента определять учет информации о ценных бумагах прошли II чтение

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Brent подорожала до $78,43 за баррель

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Нефтяники получат из бюджета 192,7 млрд рублей по топливному демпферу за октябрь

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });