Продажи продовольствия в Британии в декабре впервые превысят 13 млрд фунтов

Рост продаж поддержит инфляция, считают аналитики

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В декабре 2023 года продажи продовольствия в Великобритании впервые превысят 13 млрд фунтов стерлингов ($16,4 млрд), прогнозирует консалтинговая компания Kantar.

В связи с Рождеством потребители в декабре покупают в среднем на 10% больше товаров, чем обычно, однако в 2023 году рост также поддержит инфляция, отмечает компания.

"Все идет к тому, что в это Рождество расходы на кассах супермаркетов установят новый рекорд", - говорится на ее сайте.

Пик активности покупателей, как ожидается, придется на пятницу, 22 декабря.

Стоимость рождественского ужина на четырех персон в этом году выросла лишь на 1,3% (до 31,71 фунта), тогда как общий уровень цен на продукты питания в ноябре повысился на минимальные с июля 2022 года 9,1% в годовом выражении против 9,7% в октябре, по данным Kantar. Это подчеркивает, насколько высока конкуренция между ритейлерами за рождественского покупателя, пишет компания.

Более того, некоторые компоненты ужина подешевели: брюссельская капуста - на 4,3%, игристое вино - на 5,9%, рождественский пудинг - на 2,4%. Вместе с тем цены на клюквенный соус подскочили на 26,5%, морковь - на 12,8%. Картофель подорожал на 7,7%, замороженная индейка - на 3,1%, гранулы для приготовления подливки - на 4%, пастернак - на 3,3%, цветная капуста - на 3,9%.

За четыре недели до 26 ноября реализация продуктов питания в Британии выросла на 6,3%, до 11,7 млрд фунтов. Доля товаров, проданных в рамках промоакций, достигла максимальных более чем за два года 28,4%. Продажи собственных торговых марок супермаркетов выросли на 6,4%, остальных брендов - на 6,5%.