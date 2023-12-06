Цены на бензин в России с 28 ноября по 4 декабря снизились на 0,16%

К началу года бензин подорожал на 7,1% ри общей инфляции за этот период в 6,79%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 28 ноября по 4 декабря снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,16% после сокращения на 0,23% с 21 по 27 ноября, на 0,18% с 14 по 20 ноября 2023 года, на 0,15% - с 8 по 13 ноября, сообщил Росстат.

Снижение потребительских цен на бензин продолжается с конца сентября, когда падение было зафиксировано впервые с первой недели марта этого года.

По отношению к началу года цены на бензин в стране на 4 декабря повысились на 7,1% при общей инфляции за этот период в 6,79%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 4 декабря составляла 54,56 рубля (на 27 ноября - 54,64 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 50,21 рубля (50,29 рубля), АИ-95 - 54,80 рубля (54,90 рубля), АИ-98 - 68,14 рубля (68,16 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 28 ноября по 4 декабря оставались неизменными после того, как с 21 по 27 ноября повысились на 0,3%, с 14 по 20 ноября - на 0,1%, а две недели до этого были стабильными.

С начала года дизельное топливо подорожало на 9,8%. Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,27 рубля за литр (на 27 ноября - 64,26 рубля).

Производство бензина в стране на неделе с 27 ноября по 3 декабря, по данным Росстата, выросло на 2,8% к предыдущей неделе и составило 910,4 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 4,1% - до 1 712 500 тонн.

Рост потребительских цен на бензин в России в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).