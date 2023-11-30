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План продаж легких коммерческих машин Sollers в 2023 г. снижен в пределах 10%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - План продаж легких коммерческих автомобилей бренда Sollers на 2023 год снижен с анонсированных ранее 10 тыс. штук до уровня более 9 тыс. единиц из-за логистических сложностей с поставками компонентов, при этом модели Atlant и Argo продаются хорошо, сообщила "Интерфаксу" совладелица и заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика в кулуарах форума-выставки "Россия".

О том, что "Соллерс" в текущем году хочет реализовать не менее 10 тыс. легких коммерческих грузовиков Atlant и Argo, в конце августа говорил журналистам директор по маркетингу выпускающего эти машины завода "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов. "Мы планы каждый месяц пересматриваем в текущей ситуации, потому что жизнь меняется быстрее, чем мы планировать успеваем, если честно. Но планируем продать, я думаю, не менее 10 тысяч автомобилей", - говорил он.

Каика сообщила, что за 10 месяцев уже было продано более 7 тыс. LCV нового модельного ряда.

"Мы чуть-чуть по объемам не достигнем 10 тысяч - по LCV наш объем продаж по итогам года составит более 9 тысяч. Мы практически на тот план, который наметили, выходим. Небольшое отклонение связано в большей степени с тем, что возникли некоторые логистические задержки, из-за которых часть компонентов не успевает прийти в этом году. Поэтому мы "отчитаем" этот объем в следующем", - сказала топ-менеджер "Соллерса".

Несмотря на небольшое снижение плана продаж в этом году, в группе, в целом, довольны тем, как новые LCV выходят на рынок. "В общей сложности продажи Atlant и Argo уже превысили 1,2-1,3 тыс. штук в месяц. Это позволяет нам достаточно уверенно смотреть на план производства и продаж на 2024 год", - сказала Каика "Интерфаксу".

Она отметила, что линейка коммерческого транспорта автопроизводителя постоянно расширяется, большое число модификаций запланировано к выходу на базе модели Atlant.

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"Мы только что запустили спецавтомобиль для инвалидов, у нас на подходе запуск новой версии автобусов на базе Atlant. С точки зрения расширения линейки на базе этой модели будут постоянные в следующем году обновления, новые модификации. Сейчас ведем собственный инжиниринг и в следующем году представим полностью российскую разработку полноприводного Sollers Atlant. У нашего технологического партнера (китайского JAC - ИФ) такой версии вообще никогда не было", - сказала замгендиректора "Соллерса".

Она также сообщила, что компания финализирует переговоры с потенциальными партнерами, чтобы перезапустить консолидированное в июле бывшее ульяновское предприятие Isuzu.

"Мы в процессе финализации переговоров с потенциальными партнерами, чтобы перезапустить площадку АО "Соллерс Комтранс" (ранее - АО "Исузу Рус"). Мы говорили, что естественным образом хотим остаться в основной нише, которую занимала Isuzu на российском рынке, и наши объемы точно не будут превышать объемы Isuzu. Будем ориентироваться на ту же продуктовую нишу LDT (light duty trucks, легкие грузовики - ИФ), в которой был представлен Isuzu на рынке и на сопоставимые с Isuzu объемы", - добавила Каика.

Sollers Соллерс
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