Цена размещения в рамках SPO "Инарктики" - 900 руб., объем сделки - 3 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в России, в ходе SPO разместило акции по 900 рублей за штуку. Объем сделки составил около 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Всего было продано 3,3 млн акций, или примерно 4% уставного капитала. "Дочка" компании - "Инарктика-СЗ" - продала 1 млн акций, АО "ИГС Инвест" (принадлежит гендиректору "Инарктики" Илье Соснову) - 2,3 млн акций.

Итоговая цена размещения соответствует нижней границе предварительного ценового диапазона, объявленного в момент запуска сделки 23 ноября (900-968,5 руб.). Дисконт SPO к цене закрытия в день торгов перед анонсом размещения - порядка 7%.

По итогам SPO free float "Инарктики" вырос до 17,8%.

Компания также сообщила, что привлекла более 13 тыс. инвесторов. Каждый участник SPO получил право через шесть месяцев приобрести одну дополнительную акцию на каждую пятую акцию, купленную в рамках SPO по цене размещения.

"Компания рассчитывает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free-float, а также роста ликвидности акций. Кроме того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций "Инарктики" в базу расчета основного индекса Московской биржи", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил процитированный в пресс-релизе Соснов, спрос на момент закрытия книги полностью покрыл предполагаемый объем размещения. "При этом размещение по нижней границе диапазона позволило также зайти институциональным инвесторам и сформировать более сбалансированную структуру акционеров. Привлеченные от реализации казначейского пакета средства компания планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе в инвестиционные проекты в рамках стратегии вертикальной интеграции, нацеленной на кратный рост бизнеса в течение ближайших нескольких лет", - сказал он.

Как сообщалось, брокером продающих акционеров выступил инвестбанк "Синара".

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей. Основными владельцами компании (по 24,9%) являются Соснов и ООО "УК "Свиньин и партнеры", 22% принадлежит Максиму Воробьеву.

Компания ежеквартально выплачивает дивиденды. 29 ноября собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 19 рублей на акцию. Общая сумма дивидендов составит 1,669 млрд рублей. По итогам первого квартала компания выплатила 16 рублей на акцию (1,406 млрд рублей), полугодия - 10 рублей (878,766 млн рублей).

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании за 9 месяцев этого года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA снизилась на 9%, до 9,028 млрд рублей, EBITDA margin - до 45% с 55% годом ранее. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Цель компании - в ближайшие 5-7 лет увеличить выращивание рыбы до 60 тыс. тонн в год.