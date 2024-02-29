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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Динамика ВВП Франции в IV квартале неожиданно пересмотрена до плюс 0,1% c 0%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в четвертом квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные.

Предварительно было объявлено, что ВВП не изменился.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал пересмотра оценки.

Потребительские расходы во Франции в октябре-декабре не изменились по сравнению с предыдущим кварталом. Валовые капиталовложения упали на 0,9%, инвестиции в строительство - на 1,1%. Госрасходы повысились на 0,3%.

Объем экспорта был стабилен, импорта - сократился на 2,3%.

Оценка роста ВВП Франции в четвертом квартале в годовом выражении подтверждена на уровне 0,7%.

В третьем квартале объем ВВП не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и увеличился на 0,6% в годовом выражении.

Insee Франция
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