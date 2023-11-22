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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Инфляция в РФ с 14 по 20 ноября составила 0,20%, годовая ускорилась почти до 7,4%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,20% с 0,23% с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили 6 дней) после 0,42% с 30 октября по 7 ноября (также из-за праздника замер был за 8 дней), 0,14% с 24 по 30 октября, 0,24% с 17 по 23 октября. Соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

С начала месяца прирост цен к 20 ноября составил 0,80%, с начала года – 6,31%.

Из данных за 20 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 ноября ускорилась до 7,37% с 7,27% на 13 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,29% (с 7,16% на 13 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Рост цен на плодоовощную продукцию с 14 по 20 ноября составил 2,1% (с 8 по 13 ноября - рост на 2,6%), в том числе на огурцы - 7,0%, помидоры - 3,4%, яблоки - 1,4%, лук - 1,2%, капусту - 0,8%, свеклу - 0,4%, бананы - 0,2%. В то же время цены на картофель снизились на 0,4%.

За период с 14 по 20 ноября также существенно выросли цены: на куриные яйца - на 4,5%, сосиски, сардельки - на 0,5%, сливочное масло и хлеб - на 0,4%.

Снизились за неделю цены: на сахарный песок - на 0,9%, вермишель - на 0,6%, консервы мясные для детского питания - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных подорожали: шампуни - на 0,6%, стиральные порошки - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю не изменилась (неделей ранее выросла на 3,8%).

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли за неделю на 0,8%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 20 ноября на уровне 7,28%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 14 по 20 ноября на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,20%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (до 0,40% с 0,42% неделей ранее) за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию (до 2,09%). На продукты питания без учета плодоовощной продукции темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,23% после 0,22%). В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (0,00% после роста на 0,07% неделей ранее): замедлился рост цен на легковые автомобили, возобновилось снижение цен на электро-и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,16% (с 0,21% неделей ранее) за счет замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в среду заявил "Интерфаксу", что Банк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5%. "Пока наш прогноз – 7-7,5%, мы его не меняли", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности превышения инфляцией по итогам текущего года верхней границы этого диапазона.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2023 году составляет 7,2% (вырос с 6,6% по опросу в начале октября), по инфляции в 2024 году – 5,1% (не изменился).

Росстат
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