Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Ирак добровольно сократит добычу нефти в I квартале 2024 г. еще на 211 тыс. б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ирак добровольно снизит добычу нефти в первом квартале 2024 года еще на 211 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны.

С учетом действующего добровольного сокращения также в 211 тыс. б/с нефтепроизводство в Ираке в период с января по март следующего года будет находиться на уровне 4,009 млн б/с.

Ранее о продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.

Кроме того, в первом квартале 2024 года ОАЭ добровольно сократят добычу нефти в I кв. 2024 года еще на 161 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Ирак Саудовская Аравия Кувейт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт

Долговая нагрузка россиян за полгода выросла на 0,3 п.п. за счет кредитных карт
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });