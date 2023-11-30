Ирак добровольно сократит добычу нефти в I квартале 2024 г. еще на 211 тыс. б/с

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ирак добровольно снизит добычу нефти в первом квартале 2024 года еще на 211 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны.

С учетом действующего добровольного сокращения также в 211 тыс. б/с нефтепроизводство в Ираке в период с января по март следующего года будет находиться на уровне 4,009 млн б/с.

Ранее о продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.

Кроме того, в первом квартале 2024 года ОАЭ добровольно сократят добычу нефти в I кв. 2024 года еще на 161 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.