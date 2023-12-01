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Китай в декабре проверит систему ветнадзора РФ и производителей свинины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Главного таможенного управления (ГТУ) Китая с 4 по 14 декабря ознакомятся с системой ветеринарного надзора и работой научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, а также проинспектируют предприятия по производству свинины, заинтересованные в экспорте своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор.

Оценка специалистами ГТУ Китая потенциальных поставщиков свинины из РФ – один из этапов, открывающий путь российской свинине на китайский рынок. В сентябре этого года ГТУ КНР объявило о разрешении поставок свинины из РФ. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. Китайская сторона также признала действующий в РФ принцип регионализации, позволяющий экспортировать свинину из регионов, где нет АЧС. Таким образом, были отменены ограничения, введенные китайской стороной в 2008 году.

В то же время, как сообщало ранее Минэкономразвития, для начала фактических поставок необходимо предпринять ряд действий, которые могут занять от 3 до 12 месяцев. Это, в частности, подписание протокола о требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, согласование ветеринарного сертификата на экспорт свинины, аттестация российских предприятий-производителей продукции свиноводства, регистрация российских предприятий в системе поставщиков пищевой продукции КНР (CIFER).

По оценке Минэкономразвития, российская свинина начнет поступать в Китай не раньше второго-третьего кварталов 2024 года.

По данным Россельхознадзора, РФ в этом году (по 17 ноября) экспортировала 141 тыс. тонн свинины, 41 тыс. тонн свиных субпродуктов. Национальный союз свиноводов по итогам года оценивает экспорт в 220 тыс. тонн.

Китай Россельхознадзор
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