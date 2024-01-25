Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Китай с 24 января разрешил импорт свинины из РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китай с 24 января разрешил импорт свинины из РФ, сообщается в уведомлении Главного таможенного управления КНР.

"Согласно соответствующим законам и нормативным актам нашей страны, протоколу Главного таможенного управления КНР и Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор - ИФ) об инспекции, карантинных и ветеринарно-гигиенических требованиях к свинине, импортируемой Китаем из России, отныне разрешен импорт российской свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям", - говорится в документе.

Китай в сентябре 2023 года отменил ограничения на поставки свинины из России. Это решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря – утвержден ветеринарный сертификат. Это дало РФ право на экспорт свинины на китайский рынок.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в декабре 2023 года китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок КНР. В настоящее время три из них готовятся к внесению в систему регистрации КНР для поставок свинины.

Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина в перспективе нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.

Китай Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Нефть Brent подорожала до максимальных за два месяца $81,1 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });