Китай с 24 января разрешил импорт свинины из РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китай с 24 января разрешил импорт свинины из РФ, сообщается в уведомлении Главного таможенного управления КНР.

"Согласно соответствующим законам и нормативным актам нашей страны, протоколу Главного таможенного управления КНР и Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор - ИФ) об инспекции, карантинных и ветеринарно-гигиенических требованиях к свинине, импортируемой Китаем из России, отныне разрешен импорт российской свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям", - говорится в документе.

Китай в сентябре 2023 года отменил ограничения на поставки свинины из России. Это решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря – утвержден ветеринарный сертификат. Это дало РФ право на экспорт свинины на китайский рынок.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, в декабре 2023 года китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок КНР. В настоящее время три из них готовятся к внесению в систему регистрации КНР для поставок свинины.

Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина в перспективе нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.