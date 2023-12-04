Эксперты ждут роста дефицита кадров в России до 2-4 млн человек к 2030 году

Сильнее всего нехватка рабочих рук ударит по обрабатывающей промышленности, транспорту и торговле

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Наступивший дефицит на российском рынке труда к 2030 году лишь усилится и составит от 2 до 4 млн человек, нехватка кадров сильнее всего отразится на обрабатывающей промышленности (от 0,8 до 1,1 млн), транспорте (от 0,3 до 0,5 млн) и торговле (от 0,3 до 0,5 млн), прогнозируют эксперты компании "Яков и партнеры".

Только в сельском хозяйстве можно будет добиться незначительного профицита рабочей силы, если в опережающем порядке принять меры по цифровизации и повышению производительности труда, говорится в их обзоре.

Об уже начавшемся дефиците рабочей силы говорят данные о вакансиях, предлагаемых зарплатах и безработице за 2018-2023 годы.

Так, количество публикуемых российскими работодателями вакансий увеличилось за последние пять лет в 1,8 раза. После краткосрочного падения в 2022 году уровень спроса на труд восстановился в первом полугодии 2023 года, а август стал рекордным по количеству размещенных вакансий (1,2 млн). Количество вакансий росло высокими темпами во всех регионах и особенно быстро в Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах (108%, 96% и 94% соответственно по сравнению с базовым уровнем 2018 года). В абсолютном выражении количество вакансий сильнее всего увеличилось в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Москве. Средний срок закрытия вакансий поднялся с двух до трех месяцев.

Медианная предлагаемая зарплата на фоне роста числа вакансий увеличилась в два раза, что существенно больше, чем рост ВВП, инфляции и ИЦП (индекс цен производителей промышленных товаров) за тот же рассматриваемый период. В регионах, показавших самый активный рост предлагаемой зарплаты, он составил 85%-114%, в то время как в Москве - всего 51%. Поэтому разница в размере предлагаемых зарплат между Москвой и регионами сократилась с 58-188% до 25-105%. Тем не менее абсолютный уровень предлагаемых зарплат в столице остается выше, чем в остальных федеральных округах: у Москвы пока сохраняется возможность переманивать кадры из регионов, предлагая более высокий уровень оплаты труда.

Среди отраслевых групп вакансий больше всего заработная плата выросла в строительстве и промышленности - на 160% и 114% соответственно. Судя по количеству размещенных вакансий, эти же группы показали самый большой рост спроса на рабочую силу - на 137% и 109%.

Предлагаемые зарплаты для специалистов с опытом от трех лет выросли на 25% сильнее, чем для специалистов без опыта. Кроме того, в промышленности и строительстве наблюдается самая высокая конкуренция за людей с опытом работы, что привело к рекордному увеличению предлагаемых зарплат - в 2,5 и 3 раза соответственно.

К 2030 году кадровый дефицит в стране только увеличится, полагают аналитики.

Будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации (например, токарей или фрезеровщиков) и от 0,7 до 1,4 млн - высшей квалификации (программистов, инженеров, управленцев и т.д.). Текущая структура миграционного притока не позволит устранить дефицит, считают они.

Для покрытия дефицита придется прибегать к более широкой палитре инструментов, говорится в отчете. Так, чтобы покрыть его за счет производительности труда, необходимо обеспечивать ее рост в среднем на 2,4% ежегодно, что вдвое больше соответствующего показателя за прошедшие 10 лет и выше текущего прогноза Министерства экономического развития. Повышение зарплат и переманивание кадров неизбежны, но сами по себе не решат проблему общего дефицита, считают аналитики.

Как они полагают, если текущие показатели будут сохраняться, то привычные инструменты позволят компенсировать лишь половину дефицита, то есть примерно 1,1 млн человек. Чтобы ослабить негативное влияние дефицита кадров на экономику и обеспечить реализацию проектов развития, бизнесу и государству необходимо работать сообща.

"Столь масштабный дефицит рабочей силы создает риски для экономики, бизнеса и общества в целом. Так, недостаток трудовых ресурсов может привести к снижению потенциального роста ВВП на 1-2% в год, дополнительному росту инфляции на величину до 10%, а также к срыву проектов по обеспечению технологического суверенитета и переориентации экономики. Для бизнеса нехватка рабочей силы может обернуться снижением рентабельности по EBITDA на величину до 5%", - предупреждают авторы исследования.

По их мнению, для обеспечения опережающего развития экономики кадрами возможны следующие меры: улучшение предложения для сотрудников, приближение системы образования к потребностям рынка труда, развитие совместных программ между государством и работодателями по трудоустройству в сложных категориях, программы репатриации и привлечения квалифицированных мигрантов, а также расширение и стимулирование программ повышения производительности труда.

В октябре 2023 года Росстат зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы - 2,9% (минимальное значение за период наблюдений показателя с 1991 года).