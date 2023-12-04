МВД в 2023 году отказало в приглашении на въезд более чем 5,5 тыс. мигрантов

Это на 88% больше, чем в 2022 году

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России с начала 2023 года отказали в выдаче приглашений на въезд в страну более чем 5 тысячам иностранных граждан, что на 90% больше, чем в 2022 году.

"С учетом проводимой МВД России работы по пресечению каналов незаконной миграции продолжается рост отказов в предоставлении государственной услуги по выдаче приглашений на въезд в РФ (+88%; 5,6 тысячи)", - говорится в аналитической справке ГУВМ о результатах деятельности подразделения за январь - октябрь 2023 года.

Количество выданных приглашений осталось на уровне значений аналогичного периода 2022 года (234,4 тысячи; +0,3%).

В ГУВМ зафиксировали почти 60-процентный рост числа мигрантов, прибывших в Россию в визовом порядке для работы.

С начала года отмечено снижение выданных иностранцам разрешений на временное проживание (-53,7%; 71,9 тысячи) и вида на жительство5 (-12,1%; 227,6 тысячи).

"На снижение данных показателей оказывает влияние активная работа, проводимая территориальными органами МВД России по выявлению и пресечению фактов злоупотребления иностранными гражданами правом обращения с соответствующими заявлениями по причине заключения фиктивного брака с гражданами РФ, а также использования правового статуса квалифицированного специалиста, которые дают право на получение РВП и ВНЖ в упрощенном порядке", - отметили в ГУВМ.

В 2023 году на 30% больше было выдано иностранцам разрешений на работу (80,7 тысячи), оформлено и выдано патентов (+4,5%; 2 млн).

Из России с начала года выдворили около 70 тысяч иностранных граждан, на основании решений органов внутренних дел не разрешен въезд в страну 138 тысячам иностранных граждан (+18,6 %).

В результате проведенной в 2023 году органами государств-членов ОДКБ оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023" было выявлено более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории России, свыше 22 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами, принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны.