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"Мосбиржа" запускает торги акциями "Софтлайна"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Торги акциями ПАО "Софтлайн" начнутся 26 сентября на "Московской бирже", сообщила пресс-служба торговой площадки.

Акции включены в котировальный список второго уровня, торговый код - SOFL. Бумаги также будут торговаться на СПБ бирже.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время акции "Софтлайн" будут добавлены в перечень бумаг высокотехнологичного сектора на "Московской бирже", что создаст еще более выгодные условия для наших инвесторов, в частности в вопросах налогообложения", - отметил через пресс-службу биржи CEO ПАО "Софтлайн" Владимир Лавров.

Компания ранее сообщала, что доля акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит около 15,7%. Это акции, которые получены держателями GDR Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайна" в рамках программы долгосрочной мотивации.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Международный бизнес продолжил работу под брендом Noventiq.

Softline Мосбиржа Софтлайн Noventiq Владимир Лавров
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