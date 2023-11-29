"Софтлайн" в рамках SPO предложит около 8% акций

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" объявило о проведении SPO на Московской бирже, в рамках которого его дочерняя структура - ООО "Софтлайн Проекты" - намерено предложить инвесторам до 25 млн акций компании.

Как говорится в сообщении "Софтлайна", это соответствует порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции (сейчас уставный капитал состоит из 280 млн акций, при этом с октября идет размещение 44 млн новых акций в пользу "Софтлайн Проектов"; при условии размещения этой допэмиссии целиком пакет в 25 млн акций будет соответствовать около 7,7% увеличенного УК - ИФ).

Диапазон цены размещения - 140-149,84 руб. за одну акцию. Таким образом, объем привлечения при условии размещения 25 млн акций может составить 3,5-3,75 млрд руб.

Во вторник торги акциями "Софтлайна" закрылись по итогам дневной сессии на отметке 149,84 руб., по итогам вечерней подросли до 152,88 руб.

Заявки принимаются с 29 ноября по 6 декабря включительно; итоговая цена размещения будет определена 7 декабря.

Инвестор, принявший участие в предложении, через шесть месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести 10 акций по цене размещения в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций, принадлежащих дочке "Софтлайна", говорится в пресс-релизе компании.