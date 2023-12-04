Spotify сократит 17% штата на фоне роста стоимости капитала

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Шведская Spotify, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, сократит около 17% персонала, сообщил сотрудникам глава компании Дэниэл Эк. Текст его обращения опубликован на сайте компании.

"Экономический рост существенно замедлился, стоимость капитала также повысилась, - отметил Эк. - Эта реальность не обошла стороной Spotify".

По словам CEO, компания рассматривала возможность менее значительного сокращения штата в 2024-2025 годах, но отказалась от этого варианта из-за серьезного несоответствия текущих операционных расходов целевым финансовым показателям.

Штат Spotify насчитывает более 9 тысяч сотрудников по всему миру, пишет Financial Times.