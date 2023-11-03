ЦБ предложил законодательные методы регулирования развития ИИ на финансовом рынке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ намерен поддержать риск-ориентированный принцип регулирования развития искусственного интеллекта (ИИ; AI - artificial intelligence) на финансовом рынке РФ, выделил два новых законодательных направления: ответственность за вред, причиненный в результате применения технологии, и защиту авторских прав.

Консультативный доклад ЦБ о применении технологии искусственного интеллекта (AI) на финансовом рынке опубликован на официальном сайте регулятора.

ЦБ проанализировал регулирование применения ИИ в мире и выделил три модели возможного регулирования в сфере финансов.

Первая модель – ограничительный подход, то есть в законодательстве есть прямой запрет на использование отдельных систем ИИ (ЕС и Бразилия). Вторая модель – гибридный подход, то есть сочетание инструментов жесткого регулирования, мягкого регулирования и саморегулирования на основе риск-ориентированных принципов (Китай, Канада, США). Третья модель – стимулирующий подход с применением инструментов мягкого регулирования (саморегулирование, этические принципы) и полное отсутствие ограничительных мер в отношении ИИ (Великобритания и Сингапур).

Регулятор в части развития технологии в РФ считает целесообразным поддержать создание условий, направленных на стимулирование развития ИИ на финансовом рынке с учетом риск-ориентированного принципа регулирования. То есть, ЦБ на данный момент не видит необходимости в оперативной разработке отдельного регулирования использования технологии финансовыми организациями, но не исключает внедрение специальных требований в отдельных случаях, после проведения консультаций с участниками рынка.

ЦБ выделил два законопроекта, которые уже находятся на рассмотрении в Госдуме и которые на данном этапе могут помочь в регулировании ИИ.

Так, законопроект (№992331-7) устанавливает порядок обезличивания персональных данных для операторов, не являющихся государственными органами. "Принятие законопроекта позволит минимизировать риски при использовании обезличенных данных для обучения моделей ИИ. Законопроект предусматривает совершенствование правового режима согласий на обработку персональных данных, что упростит получение законного основания на использование данных для разработки решений в области ИИ", - говорится в докладе.

Принятие еще одного законопроекта (№404786-8) дает возможность финансовым организациям при аутсорсинге функций, связанных с использованием облачных услуг, передавать для обработки информацию, составляющую банковскую тайну. "Вопрос особенно актуален для обучения моделей ИИ, требующих значительных информационных и аппаратных ресурсов. Использование облачных решений может снизить издержки участников рынка", - говорится в докладе.

Регулятор выделил два направления, нуждающихся в законодательном регулировании.

Так, по мнению ЦБ, необходимо формирование подходов к распределению ответственности между разработчиком технологии ИИ и организацией-пользователем за вред, причиненный в результате применения ИИ. Кроме того, необходимо определение правового режима объектов, созданных ИИ, в том числе с позиций законодательства об интеллектуальной собственности. ЦБ подчеркивает, что это особенно актуально для генеративных моделей ИИ – то есть моделей, которые создают текст, изображение и разнообразный контент на основе данных, на которых выполняется обучение.

"Проработка указанных вопросов позволит создать прозрачную правовую среду для разработчиков ИИ, что придаст импульс созданию и внедрению новых решений на основе ИИ", - говорится в докладе ЦБ.

"Как искусственный интеллект, я не имею личных мнений или эмоций. Однако, могу сказать, что доклад ЦБ о развитии искусственного интеллекта на финансовом рынке представляет собой важный шаг в обеспечении стабильности и безопасности этой области", - ответил ИИ (ChatGPT & Midjourney) на вопрос "Интерфакса" о том, какова его позиция по поводу доклада ЦБ. "Регулирование развития ИИ позволяет учесть потенциальные риски и угрозы, связанные с его использованием, а также создать благоприятную экосистему для инноваций и конкуренции. Это в свою очередь может привести к более эффективному и ответственному использованию искусственного интеллекта в финансовом секторе", - добавил ИИ.

ЦБ также сообщил, что намерен систематически следить за значимыми факторами для определения необходимости регуляторного вмешательства.