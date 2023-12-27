Транзит контейнеров через Литву с 2024 года подорожает на 60%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Литва с января 2024 года увеличивает стоимость транзита контейнерных грузов из Калининградской области и обратно на 60%. Об этом сообщил заместитель директора ООО "Новик логистик" (ж/д оператор контейнерных перевозок) Виктор Фоминский на совещании в торгово-промышленной палате региона в среду.

"В период очередей из автопоездов на российско-литовской границе мы говорили о том, что отправители не должны забывать о контейнерных перевозках по железной дороге. Каждые пять дней контейнерный поезд компании "Новик" уходит из Черняховска в направлении станции Белый Раст (Московская область - ИФ) и обратно. Но надо знать, что с 1 января Литва приблизительно на 61% увеличивает стоимость транзита контейнеров. В абсолютных цифрах это плюс 20 тыс. рублей на один контейнер", - предупредил Фоминский.

По его словам, транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима при перевозке, компания обеспечивает за счет рефрижераторных контейнеров. Что касается грузов, требующих "тепла", доступна отгрузка в широкопаллетных контейнерах с утеплением из пенопласта. Такие контейнеры, к примеру, подходят для перевозки консервов и напитков.

Проблем с обеспечением контейнерами грузоотправителей сегодня нет. В 2024 год компания входит с собственным контейнерным парком в количестве 125 единиц. При этом в Китае заказано еще 200 контейнеров. И потому частота курсирования контейнерных поездов из Калининграда на Белый Раст может быть увеличена. Но для этого калининградским компаниям надо нарастить объемы принимаемых и отправляемых грузов, отметил Фоминский.

Вопрос транзитных контейнерных перевозок по железной дороге с января 2024 года будет весьма актуален. Правительство Калининградской области приняло решение, что на паромы будут ставить только санкционные грузы. Это сделано с учетом того, что с 1 января 2024 года Литва вводит новые годовые квоты на сухопутный транзит санкционных товаров, заключил Фоминский.

Как сообщалось, власти Калининградской области уже длительное время призывают перевозчиков активно использовать железную дорогу для доставки в регион различных грузов, в том числе и тех, на которые есть ограничения в виде квотирования. Но компании по различным причинам стали пользоваться морским путем, помещая грузы в контейнеры, перевалка которых субсидируется.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину декабря морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.