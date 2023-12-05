Нефтяники получат из бюджета 192,7 млрд рублей по топливному демпферу за октябрь

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяные компании получат 192,7 млрд рублей в качестве выплат из бюджета РФ по топливному демпферу за октябрь, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина РФ.

Ранее отраслевые эксперты, опрошенные "Интерфаксом", оценивали топливный демпфер за октябрь в сумме от 255 млрд рублей до 291 млрд рублей. С 1 октября восстановлен размер топливного демпфера, коэффициент по нему увеличен с 0,5 до 1,0 (с сентября этот коэффициент был снижен с 1,0 до 0,5).

Как сообщалось, за сентябрь нефтяники не получили топливный демпфер, поскольку средние биржевые цены на нефтепродукты в сентябре были гораздо выше отсечки, после которой демпфер обнуляется. Оценка не выплаченного за сентябрь демпфера составляла 145 млрд рублей.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу по итогам 2022 года составили 2,16 трлн рублей. В 2021 году они равнялись 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет выдал нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница была положительная, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательная - нефтяники платили в бюджет. Однако санкции против РФ привели к тому, что считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов стали некорректно, а российская нефть Urals начала торговаться с сильным дисконтом. В итоге Минфин стал искать варианты корректировки топливного демпфера.