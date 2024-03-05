Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили 127,9 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на сайте Минфина.

В январе выплаты составили 146,6 млрд рублей.

Вице-премьер Александр Новак в конце февраля отмечал, что действующий механизм топливного демпфера сбалансирован и не нуждается в корректировке: "Сейчас все сбалансировано с точки зрения экономики, рынок обеспечен".

Общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн рублей, за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.