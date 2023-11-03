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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании не получат выплаты из бюджета по топливному демпферу за сентябрь, в соответствующей графе начислений стоит "ноль", сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на сайте Минфина.

Как сообщалось, нефтяники не получат из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены на нефтепродукты в сентябре были гораздо выше отсечки, после которой демпфер обнуляется. Оценка не выплаченного за сентябрь демпфера составляла 145 млрд рублей.

За август нефтяники получили самую высокую сумму с момента последней корректировки демпфера - 298,7 млрд рублей.

По данным отраслевых экспертов, за октябрь демпфер может составить от 255 млрд рублей до 291 млрд рублей, если он будет рассчитан с коэффициентом 1.

В начале октября пресс-служба правительства заявила, что принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября размер топливного демпфера, изменив коэффициент по нему с 0,5 до 1,0 (с сентября этот коэффициент был снижен с 1,0 до 0,5). Однако, до настоящего момента законодательного решения об изменении демпфера не принято.

Минфин
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