В США миллионеры сократят расходы на праздники из-за инфляции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские миллионеры сокращают расходы и становятся более экономными на фоне высокой инфляции, показал опрос CNBC Millionaire Survey. Участниками опроса стали американцы с инвестиционными активами в $1 млн и более.

80% респондентов планируют сократить траты в нынешний праздничный сезон из-за роста потребительских цен. При этом с наибольшей вероятностью на это пойдут миллениалы (родившиеся в 80-е годы и в начале 90-х) - в этой возрастной категории намерение сократить расходы высказали 100% респондентов против 78% у поколения бэби-бумеров, родившихся в период с 1946 по 1964 год.

На вопрос, как они реагируют на высокую инфляцию, 52% респондентов-миллениалов ответили, что стали больше обращать внимание на цены, совершая покупки, а треть миллениалов сказали, что сократили количество походов в рестораны.

"Они становятся более осторожными в отношении траты денежных средств", - заметил Джордж Уолпер, президент Spectrem Group, проводившей исследование Millionaire Survey совместно с CNBC.

Участники опроса разошлись во мнении относительно того, стоит ли корректировать состав портфелей активов в связи с инфляцией. Так, 29% респондентов сообщили, что внесли изменения в портфели на фоне роста потребительских цен, тогда как 11% планируют это сделать. В то же время 30% сообщили, что "могут внести, а могут и не внести" изменения, тогда как 31% не планирует пересматривать состав портфеля.

По словам Уолпера, хотя инвесторы-миллионеры знают о необходимости корректировать портфели, они не уверены в том, какие конкретно меры нужно принимать.

Опрос также показал, что миллионеры ждут сохранения высокой инфляции в 2023 году. Большинство респондентов полагают, что текущий уровень инфляции сохранится как минимум год, при этом 12% прогнозируют, что он продлится в течение двух-пяти лет.

В то же время респонденты в целом выражают уверенность в способности Федеральной резервной системы США замедлить темпы инфляции. Большинство опрошенных - 58% - сказали, что "уверены" или "очень уверены" в способности ФРС затормозить рост потребительских цен. Лишь 37% сказали, что "совсем не уверены".

При этом самую высокую степень уверенности выразили в основном миллениалы: 55% респондентов в этой категории сказали, что "очень уверены" в ФРС, тогда как среди бэби-бумеров подобную уверенность выразили лишь 5%. По мнению Уолпера, это может быть связано с тем, что миллениалы "просто еще не сталкивались с подобным уровнем инфляции и процентных ставок".

Опрос CNBC Millionaire Survey провели в ноябре среди 761 респондента. Исследование проводится дважды в год - осенью и весной.