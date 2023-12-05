FESCO расширит присутствие на рынке Вьетнама и откроет офис в Хошимине

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) объявила, что расширяет вьетнамское направление и увеличивает свое присутствие на рынке контейнерных перевозок между Россией и Юго-Восточной Азией (ЮВА), а также откроет собственный офис в Хошимине .

Группа договорилась о расширении сотрудничества в области контейнерных перевозок между Россией и странами ЮВА с морским контейнерным терминалом SP-ITC (порт Хошимин). Стороны намерены наращивать объемы контейнерных отправок через терминал SP-ITC как из Вьетнама, так и из Таиланда, Малайзии, Мьянмы и других государств региона, а также в обратном направлении - из России, сказано в пресс-релизе.

FESCO и SP-ITC начали сотрудничество весной 2022 года, когда была запущена регулярная морская линия, соединяющая Владивосток с портами Вьетнама. В настоящее время сервис обслуживает три контейнеровоза группы, частота отправок увеличилась с ежемесячных до еженедельных.

С момента запуска линии FESCO перевезла между Россией и Вьетнамом уже более 30 тысяч TEU, из которых импортные грузы составляют порядка 16,5 тысячи TEU, экспортные - 13,5 тысячи TEU. Кроме того, FESCO организовала на базе терминала региональный хаб для трансшипмента контейнеров, которые доставляются фидерными линиями из различных стран ЮВА для дальнейшей отправки в Россию.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.