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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

FESCO расширит присутствие на рынке Вьетнама и откроет офис в Хошимине

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) объявила, что расширяет вьетнамское направление и увеличивает свое присутствие на рынке контейнерных перевозок между Россией и Юго-Восточной Азией (ЮВА), а также откроет собственный офис в Хошимине .

Группа договорилась о расширении сотрудничества в области контейнерных перевозок между Россией и странами ЮВА с морским контейнерным терминалом SP-ITC (порт Хошимин). Стороны намерены наращивать объемы контейнерных отправок через терминал SP-ITC как из Вьетнама, так и из Таиланда, Малайзии, Мьянмы и других государств региона, а также в обратном направлении - из России, сказано в пресс-релизе.

FESCO и SP-ITC начали сотрудничество весной 2022 года, когда была запущена регулярная морская линия, соединяющая Владивосток с портами Вьетнама. В настоящее время сервис обслуживает три контейнеровоза группы, частота отправок увеличилась с ежемесячных до еженедельных.

С момента запуска линии FESCO перевезла между Россией и Вьетнамом уже более 30 тысяч TEU, из которых импортные грузы составляют порядка 16,5 тысячи TEU, экспортные - 13,5 тысячи TEU. Кроме того, FESCO организовала на базе терминала региональный хаб для трансшипмента контейнеров, которые доставляются фидерными линиями из различных стран ЮВА для дальнейшей отправки в Россию.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП Вьетнам Хошимин ЮВА SP-ITC
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