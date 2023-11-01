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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В США в октябре неожиданно снизился индекс ISM Manufacturing

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 46,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, говорится в отчете Института управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали сохранения индекса на уровне 49 пунктов.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 12 месяцев подряд. Такой длительный период спада последний раз был отмечен во времена Великой рецессии 2007-2009 гг.

Подындекс новых заказов в октябре упал до 45,5 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, объемов производства - до 50,4 пункта с 52,5 пункта, занятости - до 46,8 пункта с 51,2 пункта, складских запасов - до 43,3 пункта с 45,8 пункта.

Между тем индикатор цен производителей поднялся до 45,1 с 43,8 пункта.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемого S&P Global, в октябре увеличилось до 50 пункта с 49,8 пункта в сентябре, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные.

США ISM Manufacturing
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