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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Индекс активности в сфере услуг США в январе вырос сильнее прогнозов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта в декабре, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже этой отметки только один раз, в декабре 2022 года.

Подындекс активности предприятий в январе не изменился и составил 55,8 пункта. Индикатор занятости повысился до 50,5 пункта с 43,8 пункта, новых заказов - до 55 пунктов с 52,8 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

ISM США
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