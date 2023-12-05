Wells Fargo может потратить почти $1 млрд на выплату выходных пособий в IV квартале

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Wells Fargo & Co., один из крупнейших банков США, в четвертом квартале 2023 года рассчитывает зафиксировать расходы на выплату выходных пособий в размере от $750 млн до почти $1 млрд, заявил глава Wells Fargo Чарли Шарф на конференции Goldman Sachs. Об этом сообщает MarketWatch.

По словам Шарфа, в связи со снижением выручки выплаты уходящим сотрудникам будут больше, чем ожидалось.

"Нам придется быть агрессивнее с точки зрения внутренних мер, - сказал он. - Но, опять же, мы думаем, что в долгосрочной перспективе это правильно".

Шарф не уточнил, сколько сотрудников планируется сократить и когда, пишет Financial Times, однако источник газеты утверждает, что часть увольнений случится не ранее 2024 года.

В третьем квартале Wells Fargo потратил на выплату выходных пособий $186 млн, уволив 7 тысяч человек. Таким образом, при расходах в $1 млрд масштабы сокращений могут измеряться в десятках тысяч сотрудников, отмечает FT.

Штат банка насчитывает более 247 тысяч сотрудников по всему миру.