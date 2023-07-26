Wells Fargo увеличил дивиденды на 17% и объявил buyback на $30 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Wells Fargo & Co. утвердила квартальные дивиденды на уровне 35 центов на акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе американского банка.

Это на 5 центов (почти на 17%) выше их размера во втором квартале.

Выплаты пройдут 1 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 4 августа.

Кроме того, банк объявил новую программу выкупа собственных акций объемом $30 млрд.

Котировки акций Wells Fargo на дополнительных торгах во вторник выросли на 3%. С начала текущего года капитализация банка повысилась на 10,2% (до $174 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19%.