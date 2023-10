Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Фото: Marie D. De Jesus/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ведущие американские банки постепенно сокращали рабочих места в этом году, исключением является лишь JPMorgan Chase & Co.

С начала текущего года сокращения в Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. составили в общей сложности порядка 20 тысяч рабочих мест, пишет CNBC, ссылаясь на данные, приведенные в отчетах банков.

Американские финкомпании активно увеличивали штаты сотрудников в период пандемии COVID-19 в связи с ростом активности в секторе. Однако ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привело к "охлаждению" американской экономики, снижению спроса на ипотеку, а также спаду активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и размещения облигаций.

"Банки сокращают расходы там, где они могут, поскольку перспективы следующего года остаются крайне неопределенными", - отмечает директор по исследованиям Janney Montgomery Scott Крис Маринак.

По словам эксперта, растущее число дефолтов по корпоративным и потребительским кредитам в США означает, что банкам придется прибегнуть к еще более серьезным сокращениям рабочих мест в следующем году.