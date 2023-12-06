Топ-менеджер FESCO возглавил СП Росатома и DP World по перевозкам по Севморпути

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Международная контейнерная логистика" (СП "Росатома" и DP World) назначен Сергей Сидоров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

ООО "МКЛ" - совместное предприятие ООО "Русатом Карго" (структура госкорпорации "Росатом", 51%) и арабского портового оператора DP World (49%), созданное с целью развития контейнерных перевозок через Северный морской путь (СМП).

СП было зарегистрировано 20 октября в Москве с уставным капиталом 960 млн рублей, генеральным директором тогда был назначен Алексей Левицкий.

Сидоров с 2012 по 2014 годы был первым вице-губернатором Приморского края. С 2021 года работал в транспортной группе FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в должности вице-президента по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям.

В FESCO отметили, что Сидоров остается в должности вице-президента по работе с органами государственной власти и внешним связям группы.

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. "Русатом Карго" ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ, по которому акции "Дальневосточного морского пароходства", находящиеся в собственности государству, будут переданы госкорпорации "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится свыше 60 портовых терминалов на шести континентах. Штат сотрудников превышает 100 тысяч человек, которые работают в 75 странах. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.