Греф высказался против разделения валютного рынка по китайскому образцу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Разделение валютного рынка на внешний и внутренний сегменты по китайскому образцу привело бы к отсутствию конвертируемости рубля, что вредно для экономики, полагает глава Сбербанка Герман Греф.

"Два рубля создать? Нет. Я не поддерживаю, я считаю, что это шаг назад. Во-первых, это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости – огромный ущерб для экономики", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Эко Алтай. Нить природы". Так он прокомментировал предложение главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы.

"Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - пояснял свою идею Решетников. При этом он отмечал, что сохранение единого курса рубля не подлежит сомнению. "Два курса – это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

ЦБ скептически отнесся к этой идее. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина привела еще один аргумент против: КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь.

"Сейчас многие смотрят на опыт Китая... Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать, я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия", - заявила она в ходе лекции на экономическом факультете МГУ. В Китае, например, управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала, отметила глава ЦБ. "Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", - заявила председатель ЦБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал позицию ЦБ по этому вопросу.