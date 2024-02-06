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SMIC начнет выпуск процессоров нового поколения для смартфонов Huawei

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) создал две производственные линии в Шанхае для массового выпуска чипов нового поколения разработки Huawei и рассчитывает начать его в 2024 году, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о производстве процессоров Kirin с использованием 5-нанометровой технологии, предназначенных для новых версий премиальных смартфонов Huawei.

Наиболее современными считаются более миниатюрные чипы, произведенные по 3-нанометровой технологии, однако выпуск отстающей на одно поколение 5-нанометровой продукции будет шагом вперед для китайской полупроводниковой промышленности в условиях ограничения экспорта необходимых ей технологий из США, отмечает газета.

В августе 2023 года Huawei удивила своим прогрессом отраслевых экспертов и аналитиков, запустив в продажу премиальный смартфон Mate 60 Pro с 7-нанометровым процессором, пишет FT. Смартфон стал очень популярным, и поставки компании на китайском рынке в четвертом квартале 2023 года увеличились примерно на 50%, по данным Canalys.

Если производство 5-нанометровых процессоров признают достаточно успешным, SMIC будет использовать эту технологию и для выпуска чипов Ascend 920 - самых мощных процессоров Huawei для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Это позволит китайским ИИ-чипам сократить отставание от популярных графических процессоров американской Nvidia, отмечает британское издание. По данным FT, аналитики и эксперты считают производимый по 7-нанометровой технологии Ascend 910b одной из самых многообещающих альтернатив лидирующей на рынке ИИ-продукции Nvidia.

SMIC нарастила мощности и для производства чипов по 7-нанометровой технологии, что позволит увеличить объемы выпуска Kirin и графических процессоров для ИИ.

От новых производственных линий SMIC в ближайшие годы будет зависеть судьба китайской индустрии по выпуску чипов и ее технологическое развитие, полагает близкий к компании источник FT.

Huawei Nvidia SMIC США Китай
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