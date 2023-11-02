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Чистая прибыль Airbnb в III квартале подскочила в 3,6 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 18% на фоне роста туристической активности, чистая прибыль компании подскочила в 3,6 раза благодаря налоговой льготе.

Прошедший летний сезон стал рекордным для компании, отмечается в пресс-релизе Airbnb. Однако она отмечает ослабление спроса в начале четвертого квартала в связи с эскалацией геополитической напряженности.

Чистая прибыль Airbnb в июле-сентябре составила $4,37 млрд по сравнению с $1,21 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию составила $6,63 против $1,79.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,11 на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов, в том числе налоговой льготы в размере $2,8 млрд, составила $1,6 млрд - это максимум для третьего квартала в истории компании.

Выручка Airbnb увеличилась до $3,4 млрд с $2,88 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $3,37 млрд.

Количество бронирований в минувшем квартале выросло на 14%, до 113,2 млн, совокупный объем бронирований повысился на 17%, до $18,3 млрд.

Согласно прогнозу компании, в четвертом квартале ее выручка увеличится на 12-14% и составит $2,13-2,17 млрд. Эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $2,18 млрд.

Акции Airbnb подешевели на 2,8% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 40%.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Airbnb
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